Pantera Nera: nuovi concept art dal cinefumetto dei Marvel Studios

Direttamente dallo special sulla Fase Tre dell'Universo Cinematografico Marvel Studios incluso tra i contenuti speciali dell'edizione home video di, ecco arrivare dei nuovi concept art dal prossimo film dedicato a

Come vedete dalle immagini qui sotto, i concept non ci mostrano solo il nostro Pantera Nera in azione e non, ma anche un'anteprima del suo Regno, Wakanda.

Ryan Coogler (Creed) dirige il film stand-alone sul personaggio che ha debuttato nel recente Captain America: Civil War, da una sceneggiatura firmata da Coogler insieme a Joe Robert Cole. Chadwick Boseman riprenderà i panni di T'Challa/Pantera Nera. Nel cast vedremo anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Martin Freeman, Angela Bassett, Winston Duke, Sterling K.Brown, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Il cinecomic uscirà il 16 febbraio 2018 negli Stati Uniti d'America.