Pantera Nera: mostrate le prime sequenze dal film della Marvel

, il film dei Marvel Studios sull'iconico personaggio dei fumetti, non arriverà nei cinema prima del prossimo febbraio, ed un trailer non lo vedremo prima di qualche mese. Ma, per i più curiosi, Entertainment Weekly ha visionato alcune sequenze in anteprima.

EW afferma che, sebbene il Pantera Nera interpretato da Chadwick Boseman sia importante, nel footage mostrato ai giornalisti a rubare la scena è Nakia, interpretata da Lupita Nyong'o in cui, da sola, abbatte un gruppo di nemici nel bel mezzo della giungla. In altre sequenze la vediamo insieme a Okoye (Danai Gurira) e Zuri (Forest Whitaker) all'incoronazione di T'Challa.

In un'altra sequenza ambientata in un casinò, c'è una battaglia con T'Challa. Nella scena anche Everett Ross (Martin Freeman) e Ulysses Klaw (Andy Serkis), che ha l'iconica mano meccanica. C'è uno scontro, preceduto da una battuta. "Hai portato tutto l'entourage, hai un mixtape in uscita?" chiede il villain, "Oh si, ti mando il link" ribatte T'Challa.