Pantera Nera: Kevin Feige elogia il cast

, il cinefumetto dei Marvel Studios, arriverà il prossimo febbraio per la regia di. Nonostante esca tra un bel po' di mesi, i Marvel Studios hanno mostrato delle sequenze del film ai critici in super-anteprima.

Una cosa inusuale per una pellicola dei Marvel Studios che, solitamente, sono tenuti top-secret per mesi e mesi. Ma Kevin Feige, presidente della Casa delle Idee, ha affermato di essere talmente soddisfatto dalla pellicola e dal cast di aver voluto mostrare una super-anteprima a pochi fortunati.

"Non penso abbiamo mostrato dei giornalieri prima d'ora. Ma avete visto che cast? Vederlo ogni giorno sul set... è stato straordinario. E' il cast più stellare che abbiamo mai avuto per un primo film" spiega "Pantera Nera è una grossa parte della mitologia dei fumetti della Marvel, per più di 50 anni, e se togliamo la sua breve apparizione in Civil War, la sua storia non è mai stata raccontata".

Feige ha svelato che Chadwick Boseman è sempre stata la prima scelta per interpretare il supereroe al cinema: "Chadwick è sempre stato la prima scelta. E' l'unica persona a cui abbiamo parlato del ruolo. Penso sia stata l'unica volta in cui io, insieme ai registi - i fratelli Russo - e il produttore esecutivo Nate Moore abbiamo contattato un attore e gli abbiamo detto 'hai mai sentito parlare di Pantera Nera? Vorresti interpretarlo?'.".