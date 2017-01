Pantera Nera: anche Phylicia Rashad è nel film

E cosìè riuscito a portare il cast diall'interno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Anche se tenuto top-secret dalla Marvel, l'attore, recentemente annunciato, ha svelato un altro membro del cast di

In un'intervista, l'attore ha svelato che Phylicia Rashad (I Robinson) è salita a bordo del progetto in un ruolo non annunciato ufficialmente. La Rashad aveva lavorato con Coogler in Creed, cosi come Michael B. Jordan, che qui vestirà i panni del villain del film.

Per curiosità, gli altri protagonisti del suo 'Creed', Sylvester Stallone e Tessa Thompson sono nel cast, invece, di Guardiani della Galassia vol. 2 e Thor: Ragnarok, rispettivamente.

Nell'intervista, Brown ha confermato di avere il ruolo di "qualcuno del passato di Pantera Nera", e di essere un grande fan dei fumetti e di essere felice che un film con un cast quasi totalmente afroamericano venga realizzato: "Stavo parlando con Nate Moore [produttore esecutivo, nb.] e Ryan prima di accettare e ho chiesto loro 'allora, quanti attori caucasici ci saranno?' e loro mi hanno risposto 'beh, sarà ambientato principalmente a Wakanda quindi saranno quasi tutti africani'. Sono rimasto scioccato: 'possiamo farlo? Possiamo farlo veramente?'".