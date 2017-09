Painkiller Jane: Christine Boylan di Once Upon a Time realizzerà lo script

Painkiller Jane , il nuovo film di cui è protagonista la bellissima, ha trovato ufficialmente chi si occuperà dello script: è, della serie tv

La Boylan lavorerà quindi alla stesura della sceneggiatura per l'adattamento cinematografico dell'opera di Jimmy Palmiotti e Joe Quesada, dallo stesso titolo.

La notizia l'ha riportata Deadline; Jessica Chastain (Interstellar) sarà Jane Vasko e adesso la Lotus Entertainment ha ingaggiato Christine Boylan (Castle, Once Upon a Time) per adattare il materiale in ottica cinematografica.

Per coloro i quali non fossero al corrente di cosa faccia esattamente il personaggio, Jane è una combattente del crimine quasi invulnerabile, che ha debuttato alla Event Comics nel 1995 e che è stata poi utilizzata in diverse altre pubblicazioni, quali The Punisher, Vampirella e Hellboy.

La Chastain produrrà il film con Stephen L’Heureux della Solipsist Films e con Kelly Carmichael della Lotus. Inizialmente c'erano stati alcuni rumor che volevano alla direzione della pellicola le registe di American Mary, Jen e Sylvia Soska, ma non è stato ancora confermato nulla, ufficialmente, in merito.