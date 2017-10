Paddington 2: nuovo full trailer ufficiale per il sequel

E' disponibile in rete un nuovo full trailer ufficiale per, sequel del divertente film uscito nel 2014, con protagonista il tenero orsetto Paddington, in una nuova avventura prodotta da(i film della saga di). Come sempre, trovate il trailer all'interno di questa notizia.

In questo nuovo episodio, Paddington è finalmente accettato come membro della famiglia Brown. Abita a Windsor Gardens, dove è diventato un membro popolare della comunità. Cercando un regalo di compleanno perfetto per l'adorata zia Lucy, Paddington trova un libro raro nel negozio di Mr. Gruber. Quando il libro, però, viene rubato, tocca a Paddington e alla famiglia Brown smascherare il ladro...

Paul King dirige il sequel da una sceneggiatura che ha firmato insieme a Simon Farnaby.