Pacific Rim vs. Godzilla/King Kong: il crossover è possibile

Proprio mentre viene annunciato il prequel a fumetti di Pacific Rim - La Rivolta che, ricordiamo, sarà nei cinema a partire dal prossimo marzo,risponde ad una domanda piuttosto curiosa di Collider.

Il regista di Pacific Rim - La Rivolta svela, in un'intervista, se c'è la possibilità di vedere un crossover con Godzilla e King Kong, tutte proprietà in mano alla Legendary Pictures. E la risposta potrebbe far piacere a numerosi fan dei due mostri.

"Non voglio dire che ci sarà un easter egg ma ci sono state tante discussioni riguardo la possibilità di un crossover" afferma il filmaker "Per me sarebbe bello che l'universo di Pacific Rim si unisca a quello dei mostri della Legendary, sembra il passo successivo più naturale possibile. E dopo i piani generali dopo il terzo episodio, ci siamo detti che potrebbe accadere, è una possibilità. Non è una certezza, stiamo parlando sempre a livello teorico, ma come fan amerei vedere una cosa del genere".