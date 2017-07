Pacific Rim: Uprising, una sorta di 'teaser trailer' per il film

In occasione del San Diego Comic-Con, Legendary Pictures e Universal Pictures hanno diffuso in rete una sorta di teaser trailer di, un video di reclutamento che spiega "cos è un Jaeger?". Potete ammirarlo in questa notizia.

Titolato inizialmente Pacific Rim: Maelstrom, Pacific Rim: Uprising è il sequel dell'action movie di Guillermo Del Toro che, nonostante gli incassi non proprio soddisfacenti, è diventato un cult. Alla regia troviamo Steven S. DeKnight (Marvel's Daredevil), al suo debutto cinematografico.

Il cast, orfano di Charlie Hunnam, può contare su John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Wesley Wong, Lan Yingying, Zhang Jin, Qian Yongchen, Cailee Spaeny & Chen Zitong. In particolare, Boyega interpreterà il figlio del personaggio interpretato da Idris Elba nel primo capitolo.

Il film arriverà a febbraio 2018.