Pacific Rim: Uprising, riprese finite! John Boyega nella nuova foto dal set

L'attesissimoha finalmente concluso le riprese e per l'occasione il protagonistaha condiviso con i propri fan una nuova foto dal set di Qingdao, in Cina.

Diretto da Steven S. DeKnight (Daredevil in tv), il film sarà un diretto sequel del primo capitolo che aveva in cabina di regia Guillermo Del Toro -qui produttore-, e vedrà protagonisti anche Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Jing Tian, Wesley Wong e Lily Ji. Tra i ritorni troveremo invece Charlie Day, Burn Gorman e Rinko Kikuchi.



Boyega vestirà i panni di Jake Pentecost, figlio dello Stacker Pentecost di Idris Elba scomparso coraggiosamente alla fine del primo film. Pacific Rim: Uprising è atteso nelle sale il 23 febbraio 2018. Trovate la nuova foto dal set in calce alla news.