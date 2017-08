Pacific Rim: Uprising - rimandata la data d'uscita!

Pacific Rim: Uprising uscirà con un po' di ritardo rispetto alla data prevista. La pellicola della Universal Pictures e Legendary è diretta dal regista

Inizialmente Pacific Rim: Uprising doveva uscire il 23 febbraio 2018 e invece lo vedremo a partire dal 23 marzo, un mese dopo, insieme ad altre pellicole attese per quello stesso periodo, tra le quali: Isle of Dogs, Sherlock Gnomes, Action Point, il reboot di Robin Hood con Taron Egerton e Ready Player One di Spielberg, il week end successivo.

Inizialmente intitolato Pacific Rim: Maelstrom, Uprising vede nel cast: John Boyega (Star Wars: Il Risveglio della Forza), Scott Eastwood (Snowden), Jing Tian (Kong: Skull Island), Wesley Wong ( Sorry I Love You), Lily Ji (Skiptrace), Lan Yingying, Qian Yongchen, Zhang Jin, Cailee Spaeny e Chen Zitong.

Diretto da Steven S. DeKnight (Marvel’s Daredevil), Pacific Rim: Uprising è basato sull'universo creato da Guillermo del Toro e Travis Beacham nel blockbuster del 2013, Pacific Rim. Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni, e del Toro produrranno il film insieme a Boyega e a Femi Oguns sotto il nome della loro Upper Room Productions . Cale Boyter ed Eric McLeod saranno produttori esecutivi.

Pacific Rim: Uprising esce in 2D, 3D ed IMAX 3D il 23 marzo 2018.