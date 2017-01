Pacific Rim: Uprising, John Boyega mostra l'immagine di uno degli Jaeger

sta portando a termine le riprese in Australia e proprio oggi una delle star del film,) ha condiviso su Instagram l’immagine di uno degli Jaeger del primo film.

Per chi non fosse familiare col mondo fantascientifico creato da Guillermo Del Toro nel 2013, uno Jaeger è un’enorme macchina (chiamiamola pura un robottone stile Power Rangers) progettata per combattere corpo a corpo con gli invasori alieni Kaiju, enormi mostri intenzionati a portare distruzione nel nostro mondo. Lo Jaeger è guidato da due piloti, situati nella testa del robot, che condividono un collegamento mentale attraverso una tecnologia creata apposta dal governo; senza questo collegamento non sarebbe loro possibile pilotare una macchina di tale dimensioni.

Lo Jaeger che Boyega ha postato è Gipsy Danger, pilotato dal protagonista del primo film, ed è ritratto in una delle pose più iconiche della pellicola, mentre lascia l’hangar trasportato da un nugolo di elicotteri. E' più che probabile dunque che rivedremo questo particolare robot in questo sequel, anche se il suo pilota, Charlie Hunnam non sarà nel film.

Pacific Rim: Uprising è diretto da Steven S. DeKnight ed arriverà nelle sale nel febbraio dell’anno prossimo.