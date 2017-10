Pacific Rim: Uprising, Jeager e piloti riuniti nelle nuove foto ufficiali di EW

E mentre attendiamo di vedere il primo trailer ufficiale di Pacific Rim: Uprising di, che arriverà in questi giorni nel corso del, ecco che oggiha rilasciato alcune nuove immagini ufficiali del film, che mostrano la nuova generazione die piloti.

Nelle immagini che trovate in calce possiamo quindi dare una prima occhiata ai robottoni che verranno utilizzati nel sequel del blockbuster di Guillermo del Toro per affrontare una nuova e ancora non meglio specificata minaccia. Il design sembra promettente e più snello rispetto alla vecchia generazione di combattenti meccanici, ma la vera novità è forse vederli insieme e pronti all'azione di giorno rispetto alle continue scene notturne del (seppur bellissimo) prima capitolo.



Nelle foto ci sono anche Scott Eastwood, Cailee Spaeny e Jing Tian, nuovi protagonisti del film insieme alla star John Boyega, che vestirà i panni del figlio di Stacker Pentecost (Idris Elba) al comando di una missione per salvare ancora una volta l'umanità.



Pacific Rim: Uprising vedrà nel cast anche Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day, per un'uscita prevista nelle sale il 23 marzo 2018.