Pacific Rim: Uprising - ecco il primo poster con John Boyega!

E' online il primo poster in cui si vede John Boyega nei panni di. L'immagine arriva poco prima che debutti il trailer di, al New York Comic-Con della prossima settimana.

John Boyega, che vedremo a breve anche nel secondo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, Gli Ultimi Jedi, a partire dal prossimo dicembre, ha mostrato l'immagine via Twitter e ci fa vedere il nuovo look del suo personaggio, Jake Pentecost appunto, con il suo Jaeger, che si chiama Gipsy Avenger in onore del suo predecessore caduto.

Pacific Rim Uprising vede nel cast Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day. La pellicola ha una data d'uscita prevista nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti per il 23 marzo 2018.

Adesso il poster, la settimana prossima il trailer: siete pronti?