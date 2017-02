Pacific Rim: Uprising, Charlie Day anticipa dei cambiamenti nel sequel

Una storia che vede mostri giganti combattere epici robot è sempre di sicuro interesse, quindi non c'è da meravigliarsi seha dato il via libera per un sequel di. Il cast però è stato quasi completamente rivoluzionato, e potrebbe riservare delle sorprese, almeno secondo l’attore

Attualmente sono in corso le riprese per questo sequel, che avrà davanti a sé una serie di sfide uniche da affrontare. Il film originale fu una sorpresa per tutti un paio di anni fa, ma il nuovo film - intitolato ora Pacific Rim: Uprising, mentre inizialmente era chiamato Pacific Rim: Maelstrom – dovrà cambiare le carte in gioco per stupire i fan. Con il nuovo regista Steven DeKnight, e i nuovi protagonisti John Boyega e Scott Eastwood, il film avrà bisogno di placare i fan del franchise mentre tranquillamente trovare una voce a sé stante.

Ci saranno un sacco di cambiamenti in Pacific Rim: Uprising, ma il team creativo ha trovato un modo per collegare le due pellicole assieme. Hermann e Newt, l’esilarante coppia di scienziati del film originale, appariranno infatti anche nel sequel. Charlie Day, che interpreta Newt, ha rivelato che i fan dovrebbero essere eccitati per i cambiamenti che hanno in serbo per loro. Una larga parte delle motivazioni ha a che fare con il cast di talento che si è aggiunto per Uprising.

"Credo che con Boyega e con il resto dei giovani attori che lo studio ha voluto nel film, sarà molto interessante seguire la storia di questo nuovo giovane gruppo di persone. E poi Burn Gorman e io, che siamo tornati, ci ricollegheremo al mondo del primo film. Sono eccitato. Penso che sarà divertente vedere i di nuovo mostri e robot che si combattono a vicenda."

Charlie Day ha anche anticipato che ci saranno alcuni grandi cambiamenti in vista per il suo personaggio. I fan possono ricordarsi di lui, ma avrà uno stile del tutto diverso questa volta. "Newt è tornato e posso dire che sembra stare molto bene. Ha un sacco di vestiti nuovi. Ha un aspetto davvero ottimo."

Pacific Rim: Uprising uscirà nei cinema statunitensi il 23 febbraio 2018.