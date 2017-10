Dopo le prime foto ufficiali, Universal Pictures e Legendary Pictures hanno annunciato l'arrivo per domani del primo trailer ufficiale di Pacific Rim - La Rivolta (Pacific Rim: Uprising). Per ora la Universal ha diffuso in rete una piccola anticipazione, che vi proponiamo in calce alla news.

Pacific Rim - La Rivolta è il sequel del cult uscito nel 2013 per la regia di Guillermo Del Toro. Sebbene non sia stato un grosso successo commerciale, il primo Pacific Rim ha conquistato i fan di tutto il mondo, spingendo la Legendary a dare il via libera ad un sequel.

Inizialmente Del Toro sarebbe dovuto tornare alla regia ma ha deciso, successivamente, di abbandonare il progetto in favore di Steven S. DeKnight (Daredevil).