Pacific Rim: La Rivolta, primo trailer per il film (anche in italiano)

Come anticipato ieri notte, la Universal Pictures e Legendary Pictures hanno diffuso in rete il primo esplosivo trailer di, in arrivo il prossimo anno nei cinema. Potete trovare il trailer comodamente in questa notizia.

John Boyega (Star Wars - Il Risveglio della Forza) guida un cast formato da Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day.

Pacific Rim - La Rivolta è diretto da Steven S. DeKnight (Marvel's Daredevil) e basato sui personaggi creati da Guillermo Del Toro.

Questa la sinossi rilasciata dallo studio: "Jake Pentecost (John Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso “Kaiju.” Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori (Rinko Kikuchi) che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità.

Jake sarà nella stessa squadra del pilota rivale Lambert (Scott Eastwood) e della quindicenne hacker di Jaeger, Amara(Cailee Spaeny): diventeranno la sua unica famiglia. Tutti insieme diventeranno la forza di difesa più potente che la Terra abbia mai visto e ci porteranno al centro di una spettacolare ed esaltante nuova avventura."

La pellicola uscirà a marzo 2018. Di seguito anche la versione del trailer doppiata in italiano.