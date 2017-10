Pacific Rim - La Rivolta: a gennaio arriva il prequel a fumetti prima del film

Nelle scorse ore è stata ufficializzata l'uscita del prequel a fumetti di Pacific Rim: La Rivolta , sequel diche vedremo nelle sale cinematografiche dal 23 marzo. La serie di fumetti, divisa in sei parti, s'intitolerà Pacific Rim Aftermath e verrà rilasciata sul mercato a gennaio, anticipando l'uscita del film.

I fumetti saranno in grado, in qualche modo, di colmare il divario tra il film del 2013 diretto da Guillermo del Toro e il sequel di Steven S. DeKnight.

Non si tratta della prima incursione nel mondo dei fumetti per Pacific Rim; lo sceneggiatore del primo film, Travis Beachaman, pubblicò nel 2013 il racconto Tales from Year Zero. Una serie, intitolata Tales from the Drift è poi uscita nel 2015.

DeKnight ha già espresso la volontà di utilizzare Uprising per espandere l'universo di Pacific Rim.

Un team creativo completamente nuovo è stato formato per la serie di fumetti Aftermath, con i testi di Cavan Scott e le illustrazioni di Rich Elson. La loro serie è stata descritta come 'un'avventura action grintosa che esplora il nuovo mondo criminale nato in un'epoca di mostri'. Nel frattempo è stata svelata anche la sinossi:"Santa Monica, 2034. In una città che una volta era un gioiello della costa occidentale, emerge un nuovo mostro, dalle ceneri di mostri e robot giganti. In questo contesto futuristico incontreremo una nuova generazione di sopravvissuti, tra cui Jake Pentecost, figlio di Stacker Pentecost, alla ricerca di risposte circa la morte del padre. Griffin, un pilota Jaeger in missione per difendere il mondo e il Mech Czar, un sovrintendente tecno-criminale. In mezzo a tutto questo una figura misteriosa ma familiare arriva con un pericoloso programma..."

Il primo film è terminato nel 2025 mentre il secondo si svolge dieci anni dopo. Di conseguenza gli eventi dei fumetti Aftermath, ambientati nel 2034, dovrebbero avvenire circa un anno prima di Uprising.

Ricordiamo che Pacific Rim: La rivolta, diretto da Steven S. DeKnight, comprende nel cast John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Adria Arjona, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi, Dustin Clare, Karan Brar, Nick E. Tarabay e Daniel Feuerriegel.