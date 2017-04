Pace fatta con Vin Diesel: The Rock tornerà per Fast & Furious 9!

Durante il fine settimana,dellaha superato il record come il più grande esordio al botteghino di tutti i tempi, con 532 milioni di dollari incassati box office internazionale. A quanto pare era quello che ci voleva per risolvere i conflitti sorti durante la riprese del sequel tra

Dopo i rumor di riappacificazione tra i due, ora TMZ riferisce che The Rock ha effettivamente fatto pace con Vin Diesel e tornerà nei panni di Hobbs in Fast & Furious 9. Anche se la fine del film ha lasciato la porta aperta al dubbio sul ritorno di Johnson nel prossimo capitolo, sembra proprio che The Rock non potrà fare a meno delle corse ad alta velocità.

Fast & Furious 8 ha esordito al botteghino meglio di tutti i precedenti film di Fast & Furious. Al box office internazionale, nel suo primo weekend, ha battuto l’incasso totale di Fast and Furious (62,9 milioni di dollari); 2 Fast 2 Furious (109 milioni di dollari); Fast and Furious: Tokyo Drift (96 milioni di dollari); Fast & Furious - Solo parti originali (208 milioni di dollari) e Fast & Furious 5 (401,3 milioni di dollari). Fast & Furious 8 ha registrato poi la seconda migliore apertura nazionale nella storia della serie, che copre otto titoli, dietro il solo Fast & Furious 7 del 2015, che ha guadagnato 147,2 milioni di dollari il suo primo fine settimana.

Sono ancora quattro le nazioni in cui Fast & Furious 8 deve esordire: Serbia e Montenegro il 20 aprile; Polonia il 21 aprile; Romania sempre il 21 aprile e Giappone il 28 aprile.

F. Gary Gray ha diretto Fast & Furious 8 con un cast compost da Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Scott Eastwood, Charlize Theron e Helen Mirren. Si tratta della prima parte di quella che dovrebbe rappresentare una nuova trilogia conclusiva per la lunga serie cinematografica.