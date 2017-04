Pablo Larrain dirigerà The True American

Il regista di Jackie,sarà alla direzione di, prossimo film della Annapurna Pictures. Il film sarà la trasposizione del libro di, dallo stesso titolo.

Ambientato in Texas, nei giorni seguenti l'attacco dell'11 settembre, The True American racconta la storia di Rais Bhuiyan, immigrato musulmano e veterano dell'Air Force del Bangladesh, che riesce per il rotto della cuffia a sopravvivere a un attacco di un folle neonazista che uccide due altri immigrati. Impiegato in un negozio nella contea di Dallas, si stabilisce in America e cerca di far risparmiare il suo assalitore, il cosiddetto "acchiappa-arabi", Mark Stroman.

I produttori del film saranno Megan Ellison, Kathryn Bigelow, Matthew Budman e Juan de Dios Larraín.

Il libro da cui il film è tratto, "The True American, Omicidio e Grazia in Texas", è stato pubblicato nel 2014.