Overlord: Wyatt Russell e Jovan Adepo a bordo del war-movie prodotto da Abrams

Risale solo a un mese fa l'annuncio da parte della Bad Robot didel film, war movie atipico con contaminazioni soprannaturali diretto da), ma sembra che oggi siano già stati scelti i due protagonisti.

Come riportato da Deadline, infatti, Wyatt Rusell (Black Mirror) e Jovan Adepo (Barriere) sono ufficialmente entrati nel cast del film scritto da Billy ray (Captain Phillips) e Mark Smith (The Revenant) nei panni dei personaggi al centro della vicenda.



Overlord racconterà di due paracadutisti che alla vigilia del D-Day si ritroveranno dietro le linee nemiche per svolgere una missione cruciale per il successo dell'invasione. Arrivati al punto dell'obiettivo, un villaggio occupato dai nazisti, si accorgeranno però molto presto che in ballo c'è molto di più di una semplice operazione militare, ritrovandosi a combattere contro forze oscure a causa di un esperimenti nazista andato male.



Overlord non ha ancora una data d'uscita.