Outlaw King: Chris Pine è Roberto I di Scozia nell'immagine del film Netflix

Le riprese del film sono iniziate da alcune settimane, ma possiamo già dare un'occhiata anei panni dinella prima immagine ufficiale di, nuovo film originale targatodiretto da).

Scritto insieme a Mark Bomback e David Harrower, questo epico period drama racconterà degli anni di lotta di Roberto I per riconquistare la corona di Re di Scozia, essendo stato incoronato tale solo per poi essere stato sconfitto in un attaco a sorpresa e reso un fuorilegge dal Re d'Inghilterra e dalle sue forze di occupazione.



Mackenzie ha detto al riguardo: "Sono molto felice che anche Chris Pine sia entrato nel cast del film, dato che ci siamo molto divertiti sul set di Hell or High Water. So che porterà intensità ed emozione a Robert I e alla sua lotta per ritornare al suo paese in quella che possiamo definire una forma precoce di guerriglia contro il nemico inglese".



Outlaw King vedrà nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Tony Curran, Stephen Dillane e Billy Howle, per un'uscita prevista su Netflix nel corso del 2018, a data da destinarsi.