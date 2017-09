Otto nuovi poster del nuovo Saw diffusi per il Jigsaw Blood Drive

LionsGate ha diffuso otto nuovi manifesti in occasione delin cui sarà possibile donare il sangue a qualsiasidegli Stati Uniti. In cambio si potrà ricevere il biglietto gratuito per vedere l'ottavo capitolo del franchise iniziato con. Questo nuovo film è diretto dai fratelli Spierig.

Il nuovo sequel vedrà protagonisti Laura Vandervoot, Hannah Anderson, Brittany Allen, Clé Bennett, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Paul Braunstein e Tobin Bell.

Jigsaw è diretto dai fratelli Spieger e distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dal 31 ottobre. La serie di film di Saw è stata creata da James Wan e Leigh Whannell e la trama solitamente ruota attorno al maniaco omicida John Kramer (Jigsaw), il quale cattura le sue vittime e le intrappola, torturandole.

I sette film precedenti hanno prodotto un giro d'affari di 870 milioni di dollari, partendo da un budget di 67 milioni.