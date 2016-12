Oscar 2017: Suicide Squad e Deadpool tra i finalisti per il miglior Makeup

L'ha annunciato oggi che i film finalisti per le nomination di quelli che si contenderanno il premio nella categoria Trucco e Acconciatura per l'89° Academy Awards, sono più sette e tra questi compaiono le pellicole

I film, elencati in ordine alfabetico, sono:

Deadpool

The Dressmaker

Florence Foster Jenkins

Hail, Caesar!

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Sabato 7 gennaio 2017, tutti i membri dell'Academy’s Makeup Artists and Hairstylists Branch saranno invitati ad assistere ad estratti di 10 minuti tratti da ognuno dei sette film finalisti. Dopo le proiezioni, i membri della giuria voteranno per nominare tre film per la nomination finale al premio Oscar.

Per poter essere presi in considerazione dalla commissione dei 89° Academy Awards, i lungometraggi devono debuttare in un cinema commerciale a Los Angeles entro la mezzanotte del 31 dicembre e portare avanti un periodo minimo di proiezione di sette giorni consecutivi. In base alle norme Academy, un film deve avere un tempo di esecuzione di più di 40 minuti e deve essere proiettato nelle sale in 35mm o 70 millimetri o in un formato digitale.

Le candidature per gli 89° Oscar saranno annunciate il ​​martedì 24 gennaio 2017, mentre la cerimonia si terrà domenica 26 febbraio 2017, presso il Teatro Dolby a Hollywood e sarà trasmessa in diretta sulla rete televisiva ABC.