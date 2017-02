Oscar 2017: scoperta un'altra gaffe nel video tributo agli artisti scomparsi

Una delle principali produttrici cinematografiche australiane,, si è detta "devastata" da un altro errore occorso in questi disastrosi Oscar 2017. Oltre alla gaffe sul miglior film , infatti, è stata utilizzata per errore la foto di una donna tuttora in vita durante il segmentodello show, che ricorda gli artisti scomparsi.

Ma andiamo per ordine: Janet Patterson, costumista australiana quattro volte candidata all'Oscar per The Piano, Ritratto di Signora, Oscar e Lucinda e Bright Star, è scomparsa lo scorso ottobre 2016. Durante la proiezione del video In Memoriam, il suo nome e l'occupazione sono stati correttamente inseriti nel montaggio, ma la foto utilizzata era quella di Jan Chapman, una produttrice cinematografica australiana ancora in vita.

"Sono rimasta devastata dall'uso della mia immagine al posto di quella della mia grande amica e collaboratrice di lunga data Janet Patterson. Avevo sollecitato alla sua agenzia di controllare quale fotografia avrebbero utilizzato, e da quello che ho capito gli è stato detto che se ne occupava l'Academy. Janet era una grande donna e fu candidata quattro volte all'Oscar, ed è molto deludente che l'errore non è stato corretto", ha detto Chapman a Variety via e-mail. "Io sono viva e vegeta e una produttrice attiva."

Chapman è una delle produttrici cinematografiche più note dell'Australia con film come Lantana, Holy Smoke, e The Last Days of Chez Nous. Si è sposata con il regista Philip Noyce nel 1970.

A confondere ulteriormente le acque, la Patterson e la Chapman hanno lavorato insieme al film The Piano. Dal canto suo, l'Academy non ha ancora commentato l'errore.

Il tributo In Memoriam di quest'anno non è stato comunque esente da altre controversie. Diversi personaggi importanti che sono mancati nel 2016, tra cui Garry Shandling e Florence Henderson, non sono stati inclusi nel tributo, anche se erano meglio conosciuti per le loro carriere televisive. Bill Paxton, che è mancato questo fine settimana, non è stato incluso anch’esso, ma la sua morte è stata ricordata da Jennifer Aniston.