Oscar 2017: Moonlight Miglior Film, ecco tutti i vincitori

Miglior film: Moonlight

Miglior regia: Damien Chazelle (La La Land)

Miglior attore protagonista: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Miglior attrice protagonista: Emma Stone (La La Land)

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali

Miglior attrice non protagonista: Viola Davis

Migliore sceneggiatura originale: Manchester by the Sea

Migliore sceneggiatura non originale: Moonlight

Miglior film straniero: Il Cliente

Miglior film d'animazione: Zootropolis

Miglior fotografia: La La Land

Miglior scenografia: La La Land

Miglior montaggio: Hacksaw Ridge

Miglior colonna sonora: La La Land

Miglior canzone: City of Stars (La La Land)

Migliori effetti speciali: Il Libro della Giungla

Miglior sonoro: Hacksaw Ridge

Miglior montaggio sonoro: Arrival

Migliori costumi: Animali Fantastici e Dove Trovarli

Miglior trucco e acconciatura: Suicide Squad

Miglior documentario: O.J.: Madein America

Miglior cortometraggio documentario: The White Helmets

Miglior cortometraggio: Sing

Miglior cortometraggio d'animazione: Piper