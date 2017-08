Only The Brave: online il poster della pellicola con Josh Brolin

Laha rilasciato il nuovo poster di Only The Brave , il film conbasato sulla storia di un gruppo di vigili del fuoco chiamati

Sinossi: "Tutti gli uomini sono creati uguali"... ma solo alcuni diventano vigili del fuoco. Only The Brave è basato sulla storia vera dei Granite Mountain Hotshots, un gruppo di eroi che, grazie a speranza, determinazione e sacrificio si spende ogni giorno per proteggere persone, famiglie e comunità della nostra nazione. Un gruppo che è diventato tra i migliori team di vigili del fuoco in USA. Se la maggior parte di noi scappa dal pericolo, loro sono quelli che ci si buttano dentro, vegliano su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su tutto quanto abbiamo di più caro.

Diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy), nel cast del film ci sono: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch e Jennifer Connelly.

Only the Brave arriva in sala il 20 ottobre in USA.