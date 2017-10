Only the Brave: ancora un trailer ufficiale per il film con Josh Brolin e Teller

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovissimo trailer ufficiale di Only the Brave , nuovo film drammatico di) che vedrà protagonisti i due talentuosi

Abbandonata la fantascienza, suo genere natio, Kosinski torna al cinema per raccontare le azioni di un groppo di vigili del fuoco dell'Arizona che nel 2013 lottà strenuamente per combattere ed estinguere l'incendio scoppiato a Yarnel Hill. Purtroppo nel corso dell'operazione persero la vita 19 membri del gruppo, alla cui memoria è proprio dedicato il film.



Only the Brave vedrà nel cast anche Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly, Ben Hardy e Scott Haze, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 20 ottobre.