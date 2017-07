Il nuovo trailer di The LEGO Ninjago Movie è stato diffuso online dopo la presentazione al Comic-Con, approfondendo il rapporto tra padre e figlio nel film. La pellicola è diretta da Charlie Bean ed è il secondo spin-off di The LEGO Movie, dopo LEGO Batman - Il film, tratta dalla serie animata Ninjago: Masters of Spinjitzu.

The LEGO Ninjago Movie racconta di un anziano maestro di kung-fu, Sensei Wu, costretto a comporre una squadra di ninja perchè Lord Garmadon, suo malvagio fratello minaccia l'isola di Ninjago. Creerà un team di giovani per affrontare il nemico ma un pericolo ancor più grosso sta per incombere su tutti loro.

Il cast vocale originale del film comprende Dave Franco, Jackie Chan e Michael Pena.