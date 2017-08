One Percent More Humid: trailer ufficiale per il film con Juno Temple

Sony Pictures Entertainment ha diffuso il trailer ufficiale di, film conpresentato in anteprima nel corso dell’ultimo Tribeca Film Festival.

Secondo lungometraggio della regista e produttrice Liz W. Garcia dopo l’esordio di The Lifeguard, nel film sono presenti anche la giovanissima Julia Garner (Ozark), Mamoudou Athie, nonché Alessandro Nivola, vincitore del premio come miglior attore proprio al Tribeca.

Il film è un racconto di formazione che segue la storia di due ragazze, amiche di lunga data. Quando si incontrano nuovamente dopo essere tornate a casa – nel caldo e umido New England – per le vacanze dal college, passano le giornate e le notti in mezzo alle feste, riallacciando anche vecchie relazioni, ma quando un trauma del passato riemerge in maniera prepotente tra le due amiche si riapriranno le distanze.

One Percent More Humid non arriverà nelle sale, ma sarà disponibile in Digital Download dal 10 ottobre 2017.