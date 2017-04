Once Upon a Time in Venice: Jason Momoa ruba il cane a Bruce Willis nel trailer!

Ultimamente le scelte cinematografiche dinon sono state particolarmente "impegnate" e anche questa volta sarà così, nella commedia. Diretto da, esce nelle sale americane il 16 giugno prossimo.

La sinossi del film ci racconta che Willis è un investigatore privato di nome Steve Ford di stanza a Los Angeles, il cui cane viene rubato da una banda di malviventi. Per riavere indietro il suo amico a quattro zampe Steve dovrà accettare di eseguire delle "commissioni" per la gang in cambio del peloso.

In Once Upon a Time in Venice troviamo, tra gli altri attori del cast anche: John Goodman (Kong: Skull Island), Thomas Middleditch (Silicon Valley), Famke Janssen (The Blacklist: Redemption), Kal Penn (Designated Survivor), Jason Momoa (Justice League) e Adam Goldberg (Fargo).