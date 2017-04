Once Upon a Time in London: iniziate le riprese del film sui gangster inglesi

Sono state diffuse le prime immagini scattate sul set di, film ultra-violento del regista), che narra del sanguinoso periodo storico in cui spietati criminali hanno terrorizzato la cittadina inglese e spianato la strada all’ascesa dei famigerati fratelli

Attualmente le riprese di Once Upon a Time in London si stanno svolgendo nei pressi di Londra. La pellicola porterà sul grande schermo il violento regno di Billy Hill (Leo Gregory) e Jack 'Spot' Comer (Terry Stone) e mostrerà la leggendaria ascesa e caduta di un impero criminale a livello nazionale che durò fino alla metà degli anni cinquanta, e che aprì la strada ai gemelli Kray e ai Richardson. I fratelli Kray sono poi essi stessi diventati oggetto di film come The Krays di Peter Medak (The Changeling) e Legend di Tom Hardy.

Descritto come ‘Peaky Blinders incontra Legend’, Once Upon a Time in London vede la partecipazione nel cast di Leo Gregory, Terry Stone, Holly Earl, Dominic Keating, Geoff Bell, Jamie Foreman, Doug Allen, Andy Beckwith, Roland Manookian, Justin Salinger, Kate Braithwaite e Laura Carter. Si sono poi uniti all’eclettico gruppo di attori anche il comico Simon Munnery, i pugili Frank Buglioni, Steve Collins e Joe Egan, il calciatore Jamie O'Hara, la cantante / star televisiva Nadia Forde, il cantante J.J. Hamblett della band Union J e il mago Ali Cook.

Once Upon a Time in London è distribuito dalla Gateway Films & Ratio Film Presentation, è diretto da Simon Rumley, sceneggiato da Will Gilbey, Simon Rumley e Terry Stone e prodotto da Terry Stone e Richard Turner. Sono inoltre co-produttori Tiernan Hanby e Milton Kam, mentre la costumista è Michelle May, Emma Slater si occupa del trucco e alle scenografie troviamo Anna Mould.

Nella galleria in calce alla notizia trovate delle nuove foto scattate direttamente sul set che mostrano alcuni degli attori coinvolti e le atmosfere della pellicola.