On the Road: trailer per il documentario sui Wolf Alice di Michael Winterbottom

Lorton Entertainment ha diffuso il trailer ufficiale di, film diretto dache segue il tour britannico dei

Winterbottom, regista da sempre attaccatissimo al mondo della musica – il suo With or Without You (1999) si ispirava all’omonima canzone degli U2, ma anche con 9 Songs o 24 Hour Party People, che raccontava l’ascesa e il declino del produttore Tony Wilson (fondatore della Factory Records) – ha messo insieme il vero tour dei Wolf Alice per il Regno Unito e creato ad arte alcuni segmenti di finzione, in cui vediamo comparire James McArdle e Leah Harvey.

Il film segue quindi il tour della band, impegnata a promuovere il loro ultimo album, My Love Is Cool, e si svolge in 16 diverse città, tante quante le tappe dei concerti. Nel corso del loro viaggio, i quattro verranno raggiunti da Estelle (Harvey), un’impiegata dell’etichetta del gruppo che li aiuterà nella promozione; quest’ultima stringerà un legame forte con Joe (McArdle), un membro della crew di supporto, e attraverso i loro occhi possiamo ammirare sia la magia che la monotonia della vita in viaggio.

La pellicola approderà nelle sale britanniche il 29 settembre 2017.