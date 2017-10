On the basis of Sex: prima occhiata a Felicity Jones come Ruth Bader Ginsburg

Participant Media ha annunciato l'inizio della produzione del loro prossimo film,, le cui riprese si svolgeranno a Montreal, Québec. Nel film la protagonista sarà(Rogue One: A Star Wars Story), interprete di

E proprio di Felicity Jones nei panni della Ginsburg è stata fornita in rete una prima foto ufficiale, che noi vi proponiamo qui sotto.

Al fianco della Jones anche Armie Hammer (Call Me By Your Name) che interpreterà suo marito, Martin. La storia di On The Basis of Sex segue la vera storia della giovane Ruth Bader Ginsburg, docente di legge, che insieme a suo marito portò davanti la Corte Suprema il primo caso nella storia di discriminazione sessuale.

Insieme a loro vedremo Justin Theroux, Sam Waterston, Stephen Root, Jack Reynor, Cailee Spaeny e Kathy Bates.

Mimi Leder è alla regia del film scritto dal nipote della Ginsburg, Daniel Stiepleman.