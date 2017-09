On the Basis of Sex: Armie Hammer si unisce al cast del film con Felicity Jones

Felicity Jones lavoreranno insieme in, la pellicola diretta da Mimi Leder che parla di discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro.

Armie Hammer lo abbiamo recentemente visto al Toronto Film Festival nel film Chiamami Col Tuo Nome diretto da Luca Guadagnino. Insieme a Felicity Jones reciterà nel film di Mimi Leder, On the Basis of Sex. La pellicola è scritta da Daniel Stiepleman, e parla di Ruth Bader Ginsburg, che ha lavorato in qualità di Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti per venticinque anni.

On the Basis of Sex ruoterà intorno alla docente di legge Ruth (Jones) che, con il marito Marty Ginsburg (Hammer) portò di fronte alla Corte Suprema, il primo caso della storia di discriminazione sessuale.