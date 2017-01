Omicidio all'italiana: online il primo teaser del film di Maccio Capatonda

Sulla pagina Facebook diè stato pubblicato il primo teaser trailer di, la nuova pellicola firmata(Maccio Capatonda), che l'ha scritto, diretto e interpretato. Il film è la seconda pellicola di Capatonda dopo Italiano medio, uscita nel 2015. La distribuzione sarà affidata a Medusa Film.

Il trailer segue la pubblicazione delle prime foto dal set di qualche giorno fa. La tranquillità della piccola località Acitrullo è sconvolta da uno strano omicidio.

Per il sindaco e il suo vice è l'occasione migliore per poter far circolare il nome dell'anonimo paesino. Insieme alle forze dell'ordine, sul posto arriverà una troupe del programma tv "Chi l'acciso?", condotto da Donatella Spruzzone.

Grazie all'intraprendenza del sindaco il paese di Acitrullo riuscirà ad ottenere un'incredibile notorietà.

Diretto da Maccio Capatonda, Omicidio all'italiana comprende nel cast Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Gigio Morra, Sabrina Ferilli, Antonia Truppo, Roberta Mattei, Fabrizio Biggio e Lorenza Guerrieri. Il film è prodotto da Leone Film Groups e Lotus Production.