Omicidio all'italiana: Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina nelle prime foto

Uno misterioso delitto sconvolge la placida routine di un paesino sperduto dell'entroterra abruzzese. Quello che a prima vista sembra l'ennesimo caso di cronaca nera è in realtà il plot di un noir made in Italy. Non si tratta, però, della solita crime story. Non se il protagonista del film risponde al nome di Marcello Macchia, al secolo Maccio Capatonda, re della comicità demenziale in pillole.

Dopo l'ottimo esordio sul grande schermo con Italiano Medio, ecco Capatonda in una nuova avventura tutta da ridere che lo vede nei panni del sindaco di Acitrullo, anonimo paesino italiano finito sotto i riflettori a causa di un omicidio. Sul posto giunge persino la troupe del noto programma d'attualità tv "Chi l'acciso?". L'omicio di Acitrullo si trasforma ben presto in un caso mediatico senza precedente, complice lo zampino del primo cittadino del paese.



In attesa dell'uscita al cinema di Omicidio all'italiana (prevista per marzo), ecco le prime foto del film, in cui vengono immortalati, oltre a Maccio Capatonda, anche Herbert Ballerina e Sabrina Ferilli.