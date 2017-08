Olaf's Frozen Adventure: online il trailer e il poster del corto Disney su Olaf!

è il titolo del cortometraggio che arriverà sugli schermi quando sarà distribuito Coco . Adesso, oltre al trailer ufficiale US, potete dare un'occhiata anche al poster del mini-film.

Aspettando il 2019, quando è previsto che arrivi in sala il secondo capitolo di Frozen, Frozen 2, godiamoci un'avventura natalizia con protagonista il nostro pupazzo di neve preferito: il simpatico Olaf, snowman creato da Elsa e divenuto uno dei personaggi più amati del cartone Disney/Pixar.

Il mini film durerà 21 minuti e potremo ascoltare quattro canzoni originali. Nella featurette vedremo anche i personaggi storici del primo film, incluso naturalmente Olaf (Josh Gad), in missione per ritrovare le tradizioni natalizie per Anna (Kristen Bell), Elsa (Idina Menzel) e Kristoff (Jonathan Groff).

Diretto dai registi vincitori di Emmy Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton, Olaf's Frozen Adventure è prodotto da l vincitore di Oscar Roy Conli (Big Hero 6), e le musiche orignali sono di Elyssa Samsel e Kate Anderson.