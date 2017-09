Olaf's Frozen Adventure: è online il trailer italiano del corto Disney Pixar!

La Walt Disney Animation ha condiviso il trailer italiano del nuovo corto Olaf's Frozen Adventure , la pellicola che debutterà con, e che parla dell'avventura del piccolo pupazzo di neve creato dalla regina Elsa.

Il corto dura 21 minuti e conterrà quattro nuove canzoni. Nel filmato ritornerà il cast vocale originale, tra cui Josh Gad, Kristen Bell e Idina Menzel. Diretto dal regista Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton, Olaf’s Frozen Adventure approderà nelle sale USA il 22 novembre 2017.

Poiché ad Arendelle si è persa la tradizione del Natale e Anna vorrebbe tanto riviverla, il piccolo Olaf decide di far tornare le feste anche nel regno delle due sorelle e si imbarca in un'avventura per riportare le festività nel luogo in cui vivono.