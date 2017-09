Olaf's Frozen Adventure: ascoltiamo la preview delle canzoni del film!

Il mini film dura 21 minuti e accogli i membri originali del cast di Frozen, tra i quali, naturalmente Olaf ( Josh Gad ), in missione per ricostituire la tradizione del Natale ad Arendelle Anna ( Kristen Bell ), Elsa ( Idina Menzel ) e Kristoff ( Jonathan Groff ). Diretto dai vincitori di Emmy Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton (Prep & Landing), lo short film è prodotto da Roy Conli (Big Hero 6), con le musiche originali di Elyssa Samsel e Kate Anderson.

I titoli delle canzoni in questione sono “When We’re Together” di Idina Menzel , “Ring in the Season” di Kristen Bell, ” e “That Time of Year” di Josh Gad . Le trovate nelle featurette degli account Twitter dei protagonisti! Olaf's Frozen Adventure debutterà prima del nuovo film Disney/Pixar Coco, negli USA, il prossimo novembre.

I am SO EXCITED to share a sneak peek of "When We're Together” from #OlafsFrozenAdventure! pic.twitter.com/0tjfc8RP4x — Idina Menzel (@idinamenzel) September 8, 2017