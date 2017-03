Okja: Jake Gyllenhaal e Tilda Swinton protagonisti delle nuove foto ufficiali

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi oggi delle nuove foto ufficiali di, monster movie diretto da) che vede tra i protagonisti anche

E nelle nuove immagini è possibile ammirare proprio il look che i due attori avranno nel film, Gyllenhaal con tanto di baffetti e cappello da pescatore, mentre la Swinton bionda platino con frangetta e apparecchio ai denti.



La storia di Okja vede una ragazza di nome Mija (Ahn Seo-hyun) lottare con tutta se stessa per impedire a una spietata multinazionale di mettere le mani sulla sua migliore amica, una creatura enorme, timida e introversa di nome Okja.



Nel cast del film figurano anche Paul Dano, Giancarlo Esposito, Kelly Macdonald, Lily Collins e Steven Yeun, per un'uscita prevista il prossimo 28 luglio.



Ecco le nuove foto ufficiali: