Offerte e Sconti Amazon.it: due film in DVD e Blu-Ray a 12 euro!

Nuova offerta dedicata agli amanti del cinema su Amazon.it : da oggi e fino alle 23:59 del 5 novembre sarà possibile(tra i titoli aderenti all'iniziativa) al prezzo di

Per usufruire dello sconto ricordate di inserire il codice HALLO2X12, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto. La promozione include oltre 9.000 film per tutti i gusti, di seguito vi segnaliamo alcuni titoli in DVD e Blu-Ray: acquistando due pezzi (due DVD, due Blu-Ray o un DVD e un Blu-Ray) pagherete sempre e comunque 12 euro, indipendentemente dal prezzo dei prodotti.

Film in DVD

Film in Blu-Ray

Trovate la lista completa a questo indirizzo, la promozione è attualmente in corso e terminerà il 5 novembre, approfittatene!