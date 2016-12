Oceania: l'easter egg di Frozen nel nuovo Classico Disney

Continua il grande successo al botteghino statunitense per, l'ultimo Classico Disney che arriverà nelle nostre sale dal 22 dicembre. Tra le varie curiosità del film, anche un divertente easter egg riguardante, un altro enorme successo per la Walt Disney Animation in questi anni.

Infatti nella scena in cui il semidio Maui cambia più volte aspetto, diventando di volta in volta un animale diverso, a un certo punto si trasforma in Sven, la simpatica renna di Frozen - Il Regno di Ghiaccio.

La sequenza è molto veloce e quindi a qualche spettatore oltreoceano probabilmente sarà sfuggita.

Diretto da Ron Clements e John Musker, Oceania è comprende nel cast vocale anche Dwayne Johnson, Nicole Scherzinger, Alan Tudyk e Jemaine Clement.

Il film racconta la storia del viaggio intrapreso da Vaiana, insieme al semidio Maui, per dimostrare di essere una valida viaggiatrice e per completare il percorso lasciato incompleto dai propri antenati tempo addietro.