Oceania: annunciata l'uscita dell'edizione Blue-ray

Continua il successo mondiale del nuovo Classico Disney,, arrivato anche in Italia durante il periodo natalizio. Negli Usa in questi giorni sono state annunciate delle novità importanti sul film, riguardanti una nuova versione che presto tornerà nelle sale e la data ufficiale dell'uscita nei negozi dell'edizione Blue-ray.

La sequenza musicale, intitolata How Far I'll Go, è stata diffusa online recentemente e dal 27 gennaio tornerà nei cinema il film in una versione sing-along. Inoltre è stata annunciata l'uscita dell'edizione Blue-ray, prevista per il 7 marzo.

In Oceania si racconta la storia della giovane Vaiana, abitante di un atollo polinesiano e discendente di un popolo avventuriero che da generazioni si è però fermato. Vaiana partirà per una lunga avventura insieme al semidio Maui per dimostrare di essere una valida viaggiatrice.

Il cast vocale originale del film, diretto da Ron Clements e John Musker, è composto da Auli'i Carvalho, Dwayne Johnson, Nicole Scherzinger, Jemaine Clement e Alan Tudyk.