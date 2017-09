Ocean's Eight, Olivia Munn: "Ho dovuto pagare per il mio cameo nel film!"

Non abbiamo ancora avuto modo di vedere un primo trailer dell'annunciato Ocean's Eight , una sorta di spin-off reboot al femminile della saga con protagonistae diretto da, ma ecco che arriva già una prima, piccola specie di polemica mossa dalla bella e taletuosa).

Nel corso di un'intervista ai microfoni di SiriusXM's Entertainment Weekly Radio, infatti, l'attrice avrebbe rivelato che per girare un cameo nel film di Ross ha dovuto pagare. La scena in questione è ambientata all'annuale Met Gala di New York, evento per il quale la Munn ha dichiarato di aver speso di tasca propria dei soldi per un buon guardaroba e per il servizio di trucco.



Dopo l'evento, l'attrice afferma di aver portato le ricevute di rimborso alla Warner Bros, ma lo studio le ha rigirato le stesse quasi immediatamente senza pagare il conto. Spiega così l'attrice: "Era una scena interamente ambientata al Met Gala, allora mi dicono 'Sii glam'. Ho preso l'abito, il trucco, sistemato i capelli e poi ho presentato le fatture perché faccio parte del loro film... ma queste mi tornano indietro. Quindi in realtà mi è costato caro essere in Ocean's Eight".



Raggiunta dal The Wrap, la Warner ha dichiarato che la Munn non era la sola persona nota ad avere un cameo al Met Gala, dato che c'erano anche personaggi dello showbiz come Kim Kardashian West, Kendall Jenner, Zayn Malik o la modella Hailey Baldwin. E sembra che l'attrice sia stata l'unica a lamentarsi delle spese.



Vi ricordiamo comunque che Ocean's Eight vedrà nel cast Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Sarah Paulson, per un'uscita prevista nelle sale l'8 giugno 2018.