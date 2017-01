Ocean's 8: Richard Armitage si aggiunge al cast dello spin-off!

Mentre continua la produzione dello spin-off diha rivelato in esclusiva che si è aggiunto al cast dil'attore inglese, che ha partecipato recentemente alla trilogia dee al film. Il ruolo del suo personaggio è ancora attualmente sconosciuto.

In Ocean's 8 troveremo la vincitrice del premio Oscar Sandra Bullock nel ruolo della protagonista, al fianco delle vincitrici del premio Oscar Cate Blanchett e Anne Hathaway, e con la partecipazione di Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, la cantante Rihanna e la candidata all'Oscar Helena Bonham Carter. Vedremo anche Matt Damon in un cameo (presumibilmente nei panni del suo personaggio Linus Caldwell, proveniente dagli altri tre film) e Dakota Fanning, mentre Damian Lewis interpreterà il villain e James Corden vestirà i panni di un investigatore assicurativo. Inoltre Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes compariranno in dei brevi camei.

Il regista candidato all'Oscar Gary Ross (The Hunger Games, Seabiscuit) dirige la pellicola a partire da una sceneggiatura scritta insieme a Olivia Milch (Dude), con Steven Soderbergh e Jon Kilik alla produzione, Michael Tadross, Susan Ekins, Sandra Bullock, Diana Alvarez e Bruce Berman produttori esecutivi, e Olivia Milch co-produttrice. Le riprese si svolgono a New York City.

A collaborare con Ross dietro le quinte sono il direttore della fotografia Eigil Bryld (In Bruges, Not Fade Away), lo scenografo Alex DiGerlando (Beasts of the Southern Wild, True Detective della HBO), l’editor Juliette Welfling (Free State of Jones, The Hunger Games), la costumista Sarah Edwards (Tower Heist, Billions di Showtime), e il compositore Nicola Britell (The Big Short, Free State of Jones).

Ocean's 8 è previsto in uscita nell’estate 2018 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e in alcuni territori selezionati dal Village Roadshow Pictures.