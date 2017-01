Ocean's 8: la prima immagine ufficiale del film con tutto il cast femminile!

Lahanno rilasciato online la prima immagine ufficiale di, che ci mostra il cast femminile al completo in una delle zone più rappresentative di New York: la metropolitana. Nel film ditroviamoa guidare un gruppo eterogeneo di ladre professioniste.

Nella foto possiamo vedere (da sinistra a destra): Debbie Ocean (Sandra Bullock) la leader del gruppo che tenterà di organizzare la rapina del secolo al Met Gala annuale di New York City, dopo aver arruolato per l’occasione il team perfetto; Lou (Cate Blanchett); Nine Ball (Rihanna); Amita (Mindy Kaling); Costance (Awkwafina); Rose (Helena Bonham Carter); Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

Nel film apparirà anche Matt Damon in un cameo (probabilmente nei panni di Linus Caldwell direttamente dai film precedenti), Dakota Fanning, Richard Armitage, James Corden nel ruolo di un investigatore assicurativo e Damian Lewis nei panni del villain della pellicola. Appariranno anche Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes in brevi camei.

A dirigere Ocean's 8 troviamo il candidato all'Oscar Gary Ross (The Hunger Games, Seabiscuit) basandosi su una sceneggiatura che ha scritto con Olivia Milch. Steven Soderbergh e Jon Kilik producono il film, con Michael Tadross, Susan Ekins, Sandra Bullock, Diana Alvarez e Bruce Berman produttori esecutivi, e con Olivia Milch alla co-produzione. Nel team del film troviamo invece il compositore Nicola Britell (The Big Short, Free State of Jones), la costumista Sarah Edwards (Tower Heist, Billions di Showtime), l’editor Juliette Welfling (Free State of Jones, The Hunger Games), il direttore della fotografia Eigil Bryld (In Bruges, Not Fade Away) e lo scenografo Alex DiGerlando (Beasts of the Southern Wild, True Detective).

Ocean's 8 sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall’8 giugno 2018.