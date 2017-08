Nuovo sceneggiatore per lavorare allo script di Maleficent 2

La Disney ha messo sotto contratto un nuovo sceneggiatore per scrivere la sceneggiatura di Maleficent 2 , sequel del live action connei panni della strega Malefica. Si tratta di, secondo quanto riporta Tracking Board. Butterworth è stato scelto dalla Disney in seguito alla proficua collaborazione in Cruella.

Jez Butterworth lavorerà per Maleficent 2 al fianco di Linda Woolverton, sceneggiatrice del primo film. La produzione nel frattempo è al lavoro per preparare il sequel che vedrà nuovamente la Jolie interpretare il ruolo della protagonista.

Diretto da Robert Stromberg, il primo film ebbe un ottimo successo al botteghino, incassando più di 700 milioni di dollari e ricevendo una candidatura agli Oscar per i migliori costumi.

Sceneggiatore e regista, Jez Butterworth ha lavorato allo script di Spectre, l'ultimo capitolo della saga di James Bond e ha diretto film come Soho e Birthday Girl con Nicole Kidman e Vincent Cassel.