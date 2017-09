Nuovo casting per una sequenza negli anni '60 di Avengers: Infinity War

Sembra che Avengers: Infinity War includerà una sequenza ambientata nel passato. A confermare quest'ipotesi la nuova richiesta di casting avviata dalla produzione, dal titolo "Mary Lou - Infinity War". Questo nuovo casting fa presupporre che il film includerà una scena, probabilmente una sorta di flashback, ambientato negli anni '60.

L'annuncio di Central Casting Georgia richiede descrive il personaggio di una segretaria e di un'ingegnere.

"Segretarie: donne dall'aspetto caucasico, 20s-50s, per interpretare segretarie/impiegate del 1960. I capelli dovranno essere adeguati al periodo: non lunghi oltre la spalla, nessuna tintura, nessun colore né tagli moderni. - Ingegneri: donne dall'aspetto caucasico, 20s-50s, per interpretare delle ingegneri in una scena molto piccola. I capelli devono essere appropriati per il periodo: corti e non oltre le spalle, nessun colore, tintura e tagli moderni."

Non ci sono altri dettagli al momento, tranne che la scena delle segretarie verrà girata tra il 10 e l'11 ottobre mentre quella degli ingegneri donna tra il 12, 13 e 16 ottobre. Tutte queste voci hanno alimentato le ipotesi sul potenziale ritorno di Nick Fury e soprattutto sul possibile clamoroso coinvolgimento di Peggy Carter (Hayley Atwell). Il ritorno di Peggy nell'MCU è stato al centro di alcuni dibattiti, dopo la cancellazione di Agent Carter di qualche anno fa. Considerano l'attuale linea temporale dell'MCU e la morte di Peggy in Captain America: Civil War il modo migliore sarebbe quello d'includere un flashback. E Peggy nella scena ambientata negli anni '60 non è escluso che possa influenzare la narrazione di Avengers: Infinity War.