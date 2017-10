Nuovi poster e trailer in italiano di Coco per la Festa dei Nonni

Per celebrare la giornata dedicata alla Festa dei Nonni, Disney/Pixar ha diffuso un nuovo poster e un nuovo trailer in italiano di Coco , prossima pellicola d'animazione prodotta dai Pixar Animation Studios e diretta da. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 21 dicembre.

Coco racconta la storia di Miguel, un bambino che sogna di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz. Dopo aver subito un incidente Miguel si ritrova nella Terra dell'Aldilà e fa la conoscenza dello spirito ingannatore, Hector, col quale inizia un viaggio alla scoperta delle origini della sua famiglia.

Il video e il poster celebrano il valore dei legami familiari, un valore fondamentale anche per la famiglia di Miguel, con l'amata bisnonna Mamà Coco e la severa nonna Abuelita.

"Con Coco abbiamo cercato di raccontare un tema universale in cui tutti noi possiamo immedesimarci: il legame con la famiglia." ha detto il regista Lee Unkrich "Volevamo fortemente esplorare i legami familiari che ci legano alle generazioni venute prima di noi."

Il cast vocale originale di Coco è composto da Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor e Ana Ofelia Murgulia.