Nuovi e più specifici dettagli sull'acquisizione Netflix del Millarworld

Solo a inizio Agosto è stata annunciata l'acquisizione da parte del colossodell'etichetta editoriale Millarworld , fondata da Mark Millar, papà di. Adesso è però l'ad aver rivelato nuovi e più specifici dettagli sull'accordo.

Le fonti del sito affermano così che Millar aveva offerto un accordo per la propria libreria e contenuti futuri ad altri studio nei primi mesi di quest'anno, ma che il valore di tale accordo era estremamente difficile da valutare considerando che i diritti di opere come Kick-Ass appartengono già ad altre major.



Ulteriori fonti riporterebbe poi che Netflix abbia valutata l'accordo tra i 30 e i 50 milioni di dollari, con Millar obbligato a chiudere diversi accordi laterali con i suoi artisti co-creatori. Sempre seguendo le fonti, viene riportato anche che alcuni artisti sarebbe così stati pagati con cifre a 6 o 7 zeri per permettere a Millar una solida vendita al servizio streaming.



L'accordo comprende comunque tutte le future opere di Millar e viene confermato che l'autore sarebbe anche riuscito a tenersi diversi titoli già in libreria proprio in vista dell'affare, a quanto pare profondamente meditato. Un dirigente con conoscenze approfondite dell'argomento ha inoltre dichiarato: "Il valore dell'accordo risiede nell'ottenere qualsiasi opera futura o in uscita". In aggiunta, una particolare clausola permetterebbe a Millar di figurare come consulente per determinati futuri progetti targati Netflix.



L'analista dell'industria Milton Griepp ha poi spiegato perché tale acqusizione sia stata un mossa assai furba da parte del servizio streaming: "Le sue storie hanno una certa risonanza, e con il suo marketing i suoi fumetti vendono come opera di medio-livello Marvel o DC, all'interno di un mercato molto difficile in cui è raro raggiungere cifre simili all'infuori dei grandi colossi citati poco fa. L'acquisizione del Millarworld è stato uno dei pochi modi in cui Netflix avrebbe potuto acquistare un universo fumettistico credibile e con un potenziale ampiamente dimostrato".